حسام البدري: كوكا من أفضل المهاجمين على المستوى الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إن أحمد حسن كوكا لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني، أحد أفضل المهاجمين على المستوى الدولي.
وقال البدري في تصريحات لصحيفة "novasports" اليونانية: "بالحديث عن مركز المهاجم في مصر، فهي قصة مريرة لنا كمنتخب، لسنوات لم يكن لدينا حلول في مركز الهجوم والتي كلفت فريقنا الوطني".
وأوضح: "لقد تغير ذلك الآن ومستوانا مرتفع، وبالحديث عن كوكا، في رأيي إنه من أفضل المهاجمين على المستوى الدولي".
وتابع البدري: "لقد تحدثت معه وأعلم أن لديه دافع كبير للنجاح في أولمبياكوس، وأنا أثق به كثيراً كلاعب لأنه في مزاج للعمل بكل جهد".
وواصل المدير الفني للمنتخب المصري: "يجب أن يكون كوكا صبوراً جداً، ولا يجب أن يفكر في الآخرين، لأنه لاعب كرة قدم محترف".
وأردف: "كوكا هو أحد اللاعبين المفضلين بالنسبة لي، وهو دائما في خططي للمنتخب الوطني".
واختتم البدري تصريحاته قائلاً: "اتصلت به في المباريات الأخيرة، ونحن في انتظار التطورات وباب المنتخب الوطني دائماً مفتوح للاعبين الذين لديهم الحافز ويعملون بشكل صحيح ، مثل كوكا".
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