زميله السابق: صلاح تفوق على الجميع من المران الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ميكا ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي الأسبق الفائز بلقب بريميرليج، أنه آمن بأن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وجناح ليفربول الحالي سيصبح نجمًا بعد أول تدريب خاضه مع فيورنتينا.

وقال ميكا ريتشاردز في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية: "في التدريب الأول الذي خاضه مع فيورنتينا، قلت لنفسي هذا الرجل سيصبح نجمًا."

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وتابع: "الشيء الوحيد الذي فوجئت به هو عدد الأهداف الذي سجله، أنا أعلم أنه يجيد المرور من المنافس ويجعل المنافس يبدو غبيًا."

وأضاف: "أنا لم أظن أنه سوف يسجل هذا العدد من الأهداف، وهذا الشيء الوحيد الذي فوجئت به.. كلاعب أنا أعلم أنه كان صاحب مستوى رائع، في اليوم الأول له كان يفعل أشياء أفضل من أي لاعب أخر."

ولعب ميكا ريتشاردز لمدة 6 أشهر في صفوف فيورنتينا عندما لعب الجناح المصري في صفوف الفريق الإيطالي معارًا من تشيلسي بحثًا عن فرصة لإثبات الذات.