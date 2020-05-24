محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
وصف كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك كرة القدم بأنها "شريان الحياة" بالنسبة للمصريين، قائلًا أن تجربته في المنطقة العربية كانت تستحق المغامرة.
وقال جروس في تصريحاته لصحيفة "إن زد زد أم سونتاج" السويسرية: "لقد كان قرارًا شعوريًا.. أردت أن أخوض تجربة جديدة في الحياة، والتعرف على ثقافة جديدة."
وتابع: "لم أكن أعلم بالتحديد ما الذي سأقدم عليه، وفي النهاية أعتقد أن الأمور مضت بشكل جيد للغاية بالنسبة ليه، فبعد 32 عامًا تمكنت من التتويج بالدوري السعودي مع الأهلي."
وأضاف: "لا تستطيع أن تتخيل كم مرة الناس هناك قالوا لي: نحن نحبك أيها المدرب، وفي مصر الأجواء كانت عاطفية للغاية، الفوز بالكونفدرالية الإفريقية كان شيء لا ينسى، كرة القدم هي شريان حياة المصريين."
وأعلن كريستيان جروس عن اعتزال العمل التدريبي قبل أيام قليلة بعدما انهى تجربته الأخيرة مع أهلي جدة التي لم تكن بنفس مستوى النجاح السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر جروس: اتخذت قرارًا شعوريًا.. والفوز بالكونفدرالية شيء لا ينسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.