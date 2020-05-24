هاتريك فيرنر يقود لايبزيج لاكتساح ماينز بخماسية في بوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
اكتسح فريق لايبزيج نظيره ماينز بخماسية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ27 لمسابقة الدوري الألماني الممتاز "بوندسليجا".
ويدين لايبزيج بالفضل في هذا الانتصار العريض إلى مهاجمه الألماني تيمو فيرنر الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك".
ورفع لايبزيج رصيده إلى 54 نقطة ليستعيد المركز الثالث في جدول الترتيب، متأخرا بفارث ثلاث نقاط عن بوروسيا دورتموند، بينما تجمد رصيد ماينز عند 27 نقطة في المركز الـ15.
وافتتح تيمو فيرنر التسجيل للايبزج في الدقيقة 11 ثم أضاف يوسف بولسن ومارسيل سابيتسر الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 23 و36 .
وفي الشوط الثاني، أضاف فيرنر الهدفين الرابع والخامس للايبزج في الدقيقتين 48 و75 من عمر اللقاء.
وبالتالي ينجح لايبزيج في مصالحة جماهيره بعد التعادل على ملعبه أمام فرايبورج 1-1 الأسبوع الماضي، خاصةً أنه سقط في فخ التعادل أيضا مرتين أمام باير ليفركوزن وفولفسبورج قبل التوقف.
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