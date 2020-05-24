إصابة شخصين من هال سيتي الإنجليزي بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أعلن نادي هال سيتي، المنافس ببطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (دوري البطولة) اليوم الأحد إصابة شخصين بالنادي بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت اختباراتهما إيجابية.

من غير المعروف ما إذا كان الشخصان من اللاعبين أو الطاقم التدريبي للفريق الأول، ولكن النادي أشار إلا أن كل منهما لا يشعر بأي أعراض للمرض أو تأثيرات للمرض.

كانت رابطة دوري البطولة أعلنت اليوم أن شخصين ثبتت إصابتهما بالفيروس خلال الجولة الأولى من الاختبارات التي جرت لـ1014 شخصا منتمين للفرق الأربعة والعشرين المشاركين في المسابقة.

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وعاد لاعبو فرق دوري البطولة إلى أنديتهم للخضوع للاختبارات تمهيدا للاستئناف المقترح للموسم، حيث كان هال من بين الأندية التي عارضت فكرة إنهاء الموسم وعدم استكماله.

وأوضح هال في بيانه الذي نشره على موقعه الألكتروني الرسمي "السرية الطبية تعني أنه لن يتم الكشف عن أسماء (الشخصين) ، ويطلب النادي احترام ذلك".

وأضاف النادي "سيعزل الثنائي ، اللذان لا يعانيان من أي أعراض ولا من أي آثار سيئة، لمدة سبعة أيام - تماشيا مع البروتوكولات المنصوص عليها في إرشادات رابطة دوري البطولة - قبل اختبارهما مرة أخرى في وقت لاحق. وسيواصل النادي الاتصال الوثيق مع الموظفين المتضررين ولن يتم الإدلاء بأي تعليق آخر".

كان بيان سابق من رابطة المسابقة قد أكد أن المزيد من التحديثات قادمة مع استمرار الاختبارات.