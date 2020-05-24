هيرتا برلين: لن نلعب في الاستاد الجديد اعتبارا من 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

من غير المرجح أن يبدأ فريق هرتا برلين الألماني اللعب في ملعبه الجديد بدءا من عام 2025، حسبما كان مقررا، حيث لايزال الموقع المحدد لبنائه غير واضح، بالإضافة لمعاناة النادي المالية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال إنجو شيلر المدير المالي لهيرتا خلال اجتماع للجمعية العامة للنادي جرى عبر الإنترنت اليوم الأحد "لقد أصبح من غير المرجح أن نتمكن من الإيفاء بهذا التاريخ".

ولكن شيلر أضاف أن النادي سيستمر في متابعة مشروع بناء ملعب لكرة القدم في خطوة مقررة للخروج من اللعب داخل الملعب الأولمبي في العاصمة برلين.

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وقال شيلر ، في الوقت الذي يبحث فيه مجلس الشيوخ الحاكم في برلين اقتراحا لبناء الاستاد في موقع مطار تيجيل الذي سوف يتم إغلاقه قريباً: "لم يتم بعد الرد على مسألة موقع الاستاد".

ولكن شيلر قال إن النادي لا يمكنه التركيز على القضية خلال الوباء الحالي الذي شهد تعليق الدوري لمدة شهرين وجميع الأندية تواجه خسائر كبيرة على الرغم من استئناف الدوري الألماني الأسبوع الماضي.

وشدد شيلر "في الوقت الحالي ، الأمر يتعلق باحتواء الموقف والتحكم فيه".