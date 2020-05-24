حسام البدري يوجه نصيحة لـ "كوكا" بشأن مسيرته الاحترافية

نصح حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، أحمد حسن كوكا مهاجم فريق اولمبياكوس اليوناني، المعار من سبورتنج براجا، بالبقاء ضمن صفوف الفريق اليوناني، بعد تألقه بشكل جيد معهم.

وأضاف حسام البدري في تصريحاته لموقع "نوفا سبورتس" اليوناني:" اولمبياكوس فريق كبير، وأتمنى بقاء كوكا معهم، هو يعمل معهم بشكل جيد، و شاهدت بعض من مبارياته معهم ، وهو مناسب مع قدراته".

وتابع البدري:" أتمنى أن يتمكن اولمبياكوس من شراءه بشكل نهائي من سبورتنج براجا، بالنسبة لي كوكا اعتبره من ابنائي، في كرة القدم، وهو في حساباتي مع المنتخب".

وواصل:" انا اتواصل معه ، بسبب تفشي فيروس

ويسعى مسؤولو نادي اولمبياكوس لضم كوكا بشكل نهائي بعد ضمه على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، و يملك النادي بند احقية شراءه مقابل ٢.٥ مليون يورو.

كوكا معهم، هو يعمل معهم بشكل جيد، و شاهدت بعض من مبارياته معهم ، وهو مناسب مع قدراته".وتابع البدري:" أتمنى أن يتمكن اولمبياكوس من شراءه بشكل نهائي من سبورتنج براجا، بالنسبة لي كوكا اعتبره من ابنائي، في كرة القدم، وهو في حساباتي مع المنتخب".وواصل:" انا اتواصل معه ، بسبب تفشي فيروس كورونا ، باب المنتخب مفتوح أمام الجميع، لديه الطموح والحافز".ويسعى مسؤولو نادي اولمبياكوس لضم كوكا بشكل نهائي بعد ضمه على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، و يملك النادي بند احقية شراءه مقابل ٢.٥ مليون يورو.

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