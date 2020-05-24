لاوتارو مارتينيز يرفض إغراءات إنتر ميلان من أجل البقاء

رفض المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، عرضاً جديداً من فريقه لإقناعه بالبقاء، وعدم الرحيل إلى برشلونة في الميركاتو المقبل.
وأكد تقرير إيطالي اليوم الأحد، محاولات الإنتر
ويرتبط لاوتارو بتعاقد مع ناديه حتى يونيو من عام 2023، كما أن تعاقده يوجد به شرطاً جزائياً يقدر بـ 111 مليون يورو.
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