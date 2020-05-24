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لاوتارو مارتينيز يرفض إغراءات إنتر ميلان من أجل البقاء

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رفض المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، عرضاً جديداً من فريقه لإقناعه بالبقاء، وعدم الرحيل إلى في الميركاتو المقبل.
وأكد تقرير إيطالي اليوم الأحد، محاولات الإنتر

المستمرة لعدم رحيل مارتينيز، وسعيها لتقديم عروض مادية كبيرة لتفويت الفرصة على برشلونة وكان آخرها عرضاً خيالياً على حسب وصف التقرير، إلا أن تلك العروض لم تحظ بموافقة لاوتارو الذي بات على بعد خطوات من برشلونة بداية من الموسم المقبل.
ويرتبط لاوتارو بتعاقد مع ناديه حتى يونيو من عام 2023، كما أن تعاقده يوجد به شرطاً جزائياً يقدر بـ 111 مليون يورو.
 
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