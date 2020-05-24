الأهلي يستعيد ذكرى تتويجه بالدوري الـ 34 في تاريخه

استعاد النادي الأهلي ذكرى، تتويجه بلقب الدوري رقم 34 في تاريخه، مثل هذا اليوم عام 2009، في المباراة الشهيرة التي جمعته مع الإسماعيلي

على ملعب الماكس بالإسكندرية.وخاض الفريقان المباراة الفاصلة بعد التساوي في نقاط جدول ترتيب الدوري، واستطاع الأهلي أن ينهي المباراة الحاسمة لصالحه برأسية الأنجولي فلافيو، في كرة استقرت على يسار محمد صبحي حارس الدراويش.ونشر الأهلي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل ذكرى التتويح تحت عنوان " الأهلي زي النهاردة".



