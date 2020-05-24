حرص عدد من لاعبي كرة القدم المحترفين بالمغرب، على تقديم التهنئة للأمة الإسلامية في جميع البلدان، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونشر الاتحاد المغربي لكرة القدم مقطعاً مصوراً يظهر فيه اللاعبون وهم يوجهون التهنئة بتلك المناسبة الدينية.

وكان أبرز الظهور في الفيديو نور الدين أمرابط لاعب فريق النصر السعودي، وحكيم زياش لاعب أياكس، والذي تعاقد معه

ووجه كل لاعب رسالة تهنئة إلى العالم الإسلامي، متمنين تمتع الجميع بقضاء فترات العيد في المنزل الفترة الحالية. يظهر فيه اللاعبون وهم يوجهون التهنئة بتلك المناسبة الدينية.وكان أبرز الظهور في الفيديو نور الدين أمرابط لاعب فريق النصر السعودي، وحكيم زياش لاعب أياكس، والذي تعاقد معه تشيلسي الإنجليزي مؤخراً، وزهير فضال لاعب إسبانيول الإسباني، وعدد آخر من اللاعبين.ووجه كل لاعب رسالة تهنئة إلى العالم الإسلامي، متمنين تمتع الجميع بقضاء فترات العيد في المنزل الفترة الحالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محترفو المغرب يقدمون التهنئة للأمة الإسلامية بعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.