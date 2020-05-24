بالبلالين.. محمد صلاح يحتفل بعيد الفطر داخل منزله فى حجر كورونا

احتفل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، بعيد الفطر المبارك، داخل منزله فى ظل انتشار وباء كورونا المستجد، الذى اجتاح العديد من دول العالم وتسببفى توقف الأنشطة الرياضية وعزل الملايين داخل منازلهم كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس.
ونشر صلاح صوراً لـ "البلالين"، داخل منزله احتفالاًبالعيد المبارك عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، وفى الخلفية كتب على حائط المنزل عبارة "عيد مبارك"، وكان النجم المصرى قد عاد إلى تدريبات ليفربول قبل أيام قليلة بعد فترة توقف الدورى استعداداً لاستئناف النشاط.
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