فازفريق لايبزج علي نظيره ماينز بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الأماني.
إفتتح أهداف المباراة تيمو فيرنر لاعب لايبزج في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بينما فيالدقيقة 23 ، أضاف يوسف بولسن الهدف الثاني ، ثم في الدقيقة 37 أحرز مارسيل سابيتسر الهدف الثالث للايبزج.
ومع بداية الشوط الثاني من المباراة وفي الدقيقة 48، إستطاعتيمو فيرنر أن يسجل الهدف الثاني له والثالث للايبزج ، وأضاف فيرنر هدفه الثالث باللقاء والخامس للفريق في الدقيقة 75.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد لايبزج ثلاث نقاط ليصل إلي النقطة 54 محتلا المركز الثالث من ترتيب الدوري الألماني، بينما يتجمد رصيد ماينز عند 27 نقطة محتلا المركز الخامس عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر لايبزج يقسو علي ماينز بخماسية نظيفة في الدوري الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.