لايبزج يقسو علي ماينز بخماسية نظيفة في الدوري الألماني

فازفريق لايبزج علي نظيره ماينز بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الأماني.

إفتتح أهداف المباراة تيمو فيرنر لاعب لايبزج في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بينما في

الدقيقة 23 ، أضاف يوسف بولسن الهدف الثاني ، ثم في الدقيقة 37 أحرز مارسيل سابيتسر الهدف الثالث للايبزج.

ومع بداية الشوط الثاني من المباراة وفي الدقيقة 48، إستطاع

تيمو فيرنر أن يسجل الهدف الثاني له والثالث للايبزج ، وأضاف فيرنر هدفه الثالث باللقاء والخامس للفريق في الدقيقة 75.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد لايبزج ثلاث نقاط ليصل إلي النقطة 54 محتلا المركز الثالث من ترتيب الدوري الألماني، بينما يتجمد رصيد ماينز عند 27 نقطة محتلا المركز الخامس عشر.