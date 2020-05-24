منافس الزمالك في دوري الأبطال والإسماعيلي بالبطولة العربية يشيد بلاعبيه

أكد جمال سلامي، مدرب فريق الرجاء الرياضي المغربي، أن تأهل فريقة إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ونصف نهائي البطولة العربية للأندية ساهم في الرفع من معنويات اللاعبين وخفف من ظروف الحجر الصحي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الرجاء نظيره

الزمالك المصري في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا .

بينما يستضيف الرجاء المغربي نظيره الإسماعيلي في إياب نصف نهائي البطولة العربية وذلك بعدما حقق الدراويش الفوز في مصر بهدف دون

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رد .

وأكد سلامي ، أن توفر اللاعبين على معنويات مرتفعة سهل عملية التواصل معهم، خاصة أنهم يدركون أنهم بلغوا مراحل مهمة في المنافسات التي يشاركون فيها .

ولا زال ينافس فريق الرجاء على لقب الدوري المغربي الاحترافي في حال استئنافه، إذ يتوفر على 5 مباريات مؤجلة، بالإضافة إلى مباراته أمام الدفاع الحسني الجديدي.