فيفا يحيي ذكرى مرور 6 سنوات على تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " على إحياء ذكرى مرور 6 سنوات على تتويج فريق ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا .

ونشر الاتحاد عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي العالمي " تويتر " قائلًا :" 24 مايو 2014 ، فاز

فريق ريال مدريد 4-1 على مواطنة أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة ".

وأضاف الاتحاد قائلًا :" كان أول نهائي يجمع بين فريقين من نفس المدينة، وكان لقب الريال رقم 10 في

البطولة، بعد 12 سنة من لقبه التاسع (2002).

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ودخل الفريقان المباراة بتشكيل يضم كلًا من ..

ريال مدريد: كاسياس، كارفاخال، راموس، فاران، كوينتراو (مارسيلو، 59)، خضيرة (إيسكو، 59)، دي ماريا، مودريتش، بيل، كريستيانو رونالدو وبنزيمة (موراتا، 79).

أتلتيكو مدريد: كورتوا، خوانفران، ميراندا، غودين، فيليبي لويس (ألدرويرد، 83)، راؤول غارثيا (سوسا، 66)، جابي، تياغو، كوك، فيلا ودييجو كوستا (أدريان، 9).