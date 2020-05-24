فيفا يحيي ذكرى مرور 6 سنوات على تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " على إحياء ذكرى مرور 6 سنوات على تتويج فريق ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا .
ونشر الاتحاد عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي العالمي " تويتر " قائلًا :" 24 مايو 2014 ، فازفريق ريال مدريد 4-1 على مواطنة أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة ".
وأضاف الاتحاد قائلًا :" كان أول نهائي يجمع بين فريقين من نفس المدينة، وكان لقب الريال رقم 10 فيالبطولة، بعد 12 سنة من لقبه التاسع (2002).
ودخل الفريقان المباراة بتشكيل يضم كلًا من ..
ريال مدريد: كاسياس، كارفاخال، راموس، فاران، كوينتراو (مارسيلو، 59)، خضيرة (إيسكو، 59)، دي ماريا، مودريتش، بيل، كريستيانو رونالدو وبنزيمة (موراتا، 79).
أتلتيكو مدريد: كورتوا، خوانفران، ميراندا، غودين، فيليبي لويس (ألدرويرد، 83)، راؤول غارثيا (سوسا، 66)، جابي، تياغو، كوك، فيلا ودييجو كوستا (أدريان، 9).
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