"فيفا" يحتفي بعيد ميلاد الملك إريك

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" على تهنئة الفرنسي ايريك دانيال كانتونا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الاسبق بعيد ميلاده الـ54. ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلًا:" 24 مايو 1966 ولد إريك كانتونا في مرسيليا، واحد من أعظم لاعبي مانشستر يونايتد". بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلًا:" 24 مايو 1966 ولد إريك كانتونا في مرسيليا، واحد من أعظم لاعبي مانشستر يونايتد". وأضاف الاتحاد قائلًا: "انتقل له 1992 مقابل 1.2 مليون إسترليني، في موسمه الأول فاز يونايتد بلقب البريميير ليج وأول دوري له منذ 1967، في الموسم التالي سجل 25 هدفا وفاز يونايتد بثنائية الدوري وكأس الاتحاد". Advertisements واختتم الاتحاد قائلًا: "لقبه الملك إريك".



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