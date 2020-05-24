أوجسبورج يحرج شالكه على ملعبه بثلاثية نظيفة في الدوري الألماني

فاز فريق أوجسبورج الضيف علي نظيره شالكه صاحب الأرض بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، علي ملعب فيلتينس أرينا، ضمن منافسات الجوله السابعة والعشرين من الدوري الألماني.

افتتح أهداف المباراة ادوارد لوين لاعب أوجسبورج في الدقيقة 7 ، وفي الشوط الثاني من عمر المباراة أضاف نواه جويل سارينرن بازي الهدف الثاني لأجسبورج في الدقيقة 76، وفي الدقيقة الأولي من

الوقت المحتسب بدلا من الضائع أضاف سيرجيو كوردوفا الهدف الثالث.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أوجسبورج ثلاث نقط ليصل إلي 30 نقطة محتلا المركز الثالث عشر في الدوري الألماني، بينما يتجمد رصيد شالكه عن النقطة 37 محتلا المركز السابع من نفس البطولة.