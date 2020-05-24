ريال مدريد يصدم جمهور الزمالك بتهنئة الأهلي

وجه ريال مدريد صدمة قوية لجمهور الزمالك بتهنئة إدارة الأهلي بمُناسبة مرور 20 عامًا على تتويجه بلقب بطل القرن الأفريقي، في نفس الوقت الذي تسعى فيه إدارة الزمالك لتجريد الأهلي من اللقب.

وعرضت القناة الرسمية للنادي الاهلي فيديو التهنئة الرسمية من ريال مدريد، والتي قدمها المتحدث الإعلامي للنادي الإسباني “إيميليو بوتراجينيو”، اليوم الأحد 24 مايو 2020.

وقال إيميليو بوتراجينيو “أريد تهنئتكم بمرور 20 عامًا على تتويج الأهلي بلقب نادي القرن الـ 20 في أفريقيا، لا بد أن تفخروا جدًا بهذا الإنجاز اللافت للنظر. هذا يثبت إمتلاك الأهلي للشغف والشجاعة لوضع استراتيجيات سليمة تمكنه من البقاء على قمة كرة القدم لعقود عديدة”.

ظهور فيديو يؤكد أحقية الأهلي في لقب بطل القرن الافريقي

وأضاف بوتراجينيو “الأهلي كان قادرًا على تحقيق ذلك لأن لديه مباديء وقيم توارثها جيلاً بعد جيل، مباديء مثل عقلية الانتصارات الدائمة والإنضباط والعمل الجماعي وهذا جزء من ثقافة النادي، كل التهنئة، وأتمنى لكم الأفضل دائمًا”.

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ولعبت مباراة احتفالية بمناسبة تتويج الأهلي وريال مدريد بلقبي بطل القرن في أفريقيا وأوروبا، وذلك في صيف 2001، وانتهت بفوز الاهلي بهدف دون رد، رغم مشاركة نجوم الريال كلود ماكيليلي وزين الدين زيدان وروبرتو كارلوس ولويس فيجو وراؤول جونزاليس وميشيل سالجادو وجوتي وسولاري وسافيو.

ويعد إيميليو بوتراجينيو أحد نجوم ريال مدريد والمنتخب الإسباني، حيث لعب مع الفريق الملكي بداية من عام 1983 حتى عام 1995، وشارك مع الماتادور في كأس العالم 1986 و1999، ولعب 69 مباراة دولية، وسجل 26 هدف.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي هنأ النادي الأهلي وجماهيره عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر”، بمناسبة مرور 20 عاما على حصوله على لقب نادي القرن في أفريقيا.