فايلر يوافق على قيد سعد سمير في قائمة الأهلي

وافق المدير الفني لفريق الاهلي السويسري “رينيه فايلر” على قيد سعد سمير في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد توقيعه على عقد جديد، عقب تعافيه من الاصابة التي لحقت به منذ عدة أشهر.
وتعرض سعد سمير للإصابة بقطع في وتر اكيلس خلال مباراة الاهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، بالجولة الثالث لدور المجموعات في بطولة دوري ابطال أفريقيا والتي اقيمت في شهر ديسمبر الماضي.
ورفع الأهلي اسم اللاعب من قائمته المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية، حتى يتم قيد محمود عبد المنعم كهربا الذي كان قد انضم للفريق آنذاك.
ووقع سعد سمير على عقود جديدة مع النادي الاهلي، بعد أن كان لاعبا حرا، وينتظر مسؤولو متصدر الدوري المصري، فتح باب القيد خلال الميركاتو الصيفي لإعادة تسجيل اللاعب.
وطالب المدير الفني لبطل القرن رينيه فايلر، بقيد اللاعب بعد تعافيه من الاصابة واصبح جاهزا للمشاركة في المباريات، ليدعم خط دافع الأهلي خلال الموسم المقبل.
وقامت لجنة التخطيط في الاهلي برئاسة محسن صالح بتعديل عقد اللاعب ورفع راتبه السنوي، تقديرا له على عدم توقيعه لأي فريق آخر، بالإضافة إلى تعويضه عن فترة اصابته.
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