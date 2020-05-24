فيديو أهداف مباراة لايبزيج وماينز فى الدوري الألماني

فاد لايبزيج من تواضع مستوى مضيفه ماينز لتحقيق فوزه الأول بعد العودة من توقف دام منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وجاء بنتيجة ساحقة قوامها خمس أهداف دون مقابل اليوم الأحد 24-2-2020، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني الذي يُستكمل خلف أبواب موصدة.

ورفع لايبزيج رصيده الى 54 نقطة واستعاد المركز الثالث من باير ليفركوزن (حسم السبت مواجهته القوية مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1)، بفارق 7 نقاط عن بايرن المتصدر (فاز السبت على اينتراخت فرانكفورت 5-2) و3 نقاط عن دورتموند الثاني (فاز على فولفسبورج 2-صفر)، فيما تجمد رصيد ماينز عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق 4 نقاط عن منطقة الخطر.