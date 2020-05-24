لايبزيج يسحق ماينز في مباراة من طرف واحد بالدوري الألماني

فاد لايبزيج من تواضع مستوى مضيفه ماينز لتحقيق فوزه الأول بعد العودة من توقف دام منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وجاء بنتيجة ساحقة قوامها خمس أهداف دون مقابل اليوم الأحد 24-2-2020، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني الذي يُستكمل خلف أبواب موصدة.

وبعد أن بدأ العودة من حيث توقف الموسم بتعادل ثالث تواليا وكان على أرضه السبت الماضي مع فرايبورج (1-1) ما تسبب بخسارته نقطتين ثمينتين لصراعه مع بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند على اللقب، ضرب لايبزيج بقوة اليوم ضد ماينز الذي سبق له أن مني ذهابا بنتيجة مذلة أمام فريق المدرب يوليان ناجيلسمان قوامها ثمانية نظيفة، بينها ثلاثية لتيمو فيرنر الذي كرر هذا الأمر اليوم أيضا.

ورفع لايبزيج رصيده الى 54 نقطة واستعاد المركز الثالث من باير ليفركوزن (حسم السبت مواجهته القوية مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1)، بفارق 7 نقاط عن بايرن المتصدر (فاز السبت على اينتراخت فرانكفورت 5-2) و3 نقاط عن دورتموند الثاني (فاز على فولفسبورج 2-صفر)، فيما تجمد رصيد ماينز عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق 4 نقاط عن منطقة الخطر.

وضرب لايبزيج باكرا حيث افتتح التسجيل بعد 11 دقيقة عبر هدافه فيرنر الذي وصلته الكرة من الجهة اليمنى بعرضية من النمساوي كونراد لايمر، فتلقفها مباشرة لترتد من ظهر مدافع ماينز الهولندي جيفري بروما وتخدع الحارس فلوريان مولر.

ولم ينتظر الضيوف طويلا لتعزيز التقدم بكرة رأسية للدنماركي يوسف بولسن إثر عرضية من الجهة اليمنى عبر النمسوي مارسيل سابيتسر (23).

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وواصل لايبزيج أفضليته المطلقة وحصل على فرص بالجملة لتأكيد فوزه الخامس في مواجهته الثامنة مع ماينز (فاز الأخير مرة واحدة عام 2018 بثلاثية نظيفة)، واستثمر احداها في الدقيقة 37 إثر ارتباك داخل منطقة المضيف وصلت على إثره الكرة الى سابيتسر الذي سددها متقنة في الزاوية اليسرى العليا.

لكن اصابة لايمر عكرت فرحة لايبزيج واضطر ناجيلسمان الى استبداله بالفرنسي نوردي موكييلي قبيل نهاية الشوط الأول الذي تميز بالاحتكاكات ما أسفر عن خمسة انذارات، بينها ثلاثة للضيوف الذين استهلوا الشوط الثاني بقوة ووجهوا الضربة القاضية لماينز بهدف رابع جاء اثر هجمة مرتدة ولعبة جماعية انتهت على إثرها الكرة على الجهة اليسرى عند السلوفيني كيفن كامبل الذي عكسها لفيرنر، فأطلقها الأخير في سقف الشباك (48).

وقبل نهاية اللقاء بربع ساعة أضاف فيرنر الهدف الخامس لفريقه والثالث له (هاتريك)، جاء الهدف بتمريرة طولية من بولسين ضرب بها العمق الدفاعي لماينز، ليضع تيمو فيرنر وجهًا لوجه مع الحارس الذي خرج من مرماه لمحاولة غلق زاوية التسديد، لكن فيرنر كان سريع التصرف بوضع الكرة بالقدم اليسرى في الزاوية اليسرى “ساقطة”.

ورفع فيرنر رصيده الى 23 هدفا (الأفضل له منذ أن بدأ مشواره في الدوري موسم 2013-2014 مع شتوتجارت)، في المركز الثاني على لائحة هدافي هذا الموسم خلف المهاجم البولندي لبايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي (27) هدف، والى 12 هدفا في مرمى ماينز من أصل ثماني مواجهات بين الفريقين حتى الآن.