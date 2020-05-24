سقط شالكه على ملعبه أمام ضيفه أوجسبورج بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التي جمعت بينهم اليوم الأحد 24-5-2020 على ملعب “فيلتينس آرينا”، ضمن منافسات الأسبوع الـ 27 من الدوري الألماني.

جاءت المباراة في شوطها الأول متوسطة المستوى من جانب أصحاب الأرض، الذين بادروا للهجوم وسط تراجع الفريق الضيف إلى المناطق الدفاعية، وإعتماد لاعبيه على الكرات المرتدة.

وتمكن أوجسبورج في إحدى المرتدات من الحصول على خطأ مباشر، افتتح من خلاله النتيجة عند الدقيقة 6 عبر الألماني إدوارد لويين.

في الشوط الثاني، ضغط لاعبو شالكه لإدراك التعادل لكن دون أي خطورة على مرمى أوجسبورج، الذي نجح بواسطة البديل نوح جويل بازي من مضاعفة النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 76.

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وأضاف المهاجم الإكوادوري سيرجيو كوردوفا هدفا ثالثا عند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع، أمن به الفوز لفريق أوجسبورج.

بهذا الفوز، قفز أوجسبورج للمركز الثاني عشر بعد أن رفع رصيده للنقطة 30، فيما تجمد رصيد شالكه عند النقطة 37 في المركز الثامن.

وينفرد بايرن ميونيخ حامل اللقب بصدارة الترتيب برصيد 61 نقطة متفوقا بأربع نقاط على ملاحقه المباشر بروسيا دورتموند قبل المواجهة التي ستجمع بينهما الثلاثاء المقبل.

إليكم فيديو أهداف مباراة شالكه وأوجسبورج في الدوري الألماني

الهدف الأول

الهدف الثاني