انتحار لاعب كرة قدم برصاصة في الرأس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020 انتحر لاعب كرة القدم الصربي السابق، ميليان مرادكوفيتش، السبت داخل إحدى الشقق في بلغراد، بعدما أطلق رصاصة في رأسه، وذلك وفقاً لما أعلنته وسائل الإعلام الصربية اليوم الأحد. وأشارت صحيفة كورير إلى أن المهاجم السابق صاحب الـ38 عاماً انتحر داخل شقة كان قد أجرها ويعيش فيها برفقة خطيبته. وبدأ مرادكوفيتش مسيرته الاحترافية في مدينة نيس الجنوبية، ومنها انتقل لفريق بارتيزان.





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