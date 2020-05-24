شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُقيد سعد سمير في قائمة الفريق بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قيد سعد سمير مدافع الفريق في القائمة بالموسم الجديد، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به منذ فترة وكانت على مستوى الرباط الصليبي الخلفي، وتسببت في رفع أسمه من القائمة في شهر يناير الماضي، ووقع سعد سمير على عقود جديدة مع الأهلي عقب تلقيه مكالمة من محمود الخطيب رئيس النادي، وقررت إدارة النادي تعديل القيمة المادية تقديرًا للاعب بعد رفع اسمه من القائمة في يناير الماضي لقيد محمود عبد المنعم ، خاصة أن سعد سمير كان قد تعرض لإصابة طويلة في وقتها، ولم يوقع سعد سمير على عقد جديد وقتها ، ما جعل اللاعب حرًا ويحق له التوقيع لأي ناد بداية من الموسم المقبل، الأزمة لم تكن في رفع أسم سعد سمير فذلك يعد أمر طبيعي وحدث مع لاعبين أخرين منهم كريم نيدفيد، لكن حدث خطأ مع سعد سمير وهو عدم توقيع المدافع الدولي على عقد جديد في وقتها، مما جعل اللاعب حراً ويحق له التوقيع لأي ناد بداية من الموسم المقبل.

ويعقد مسئولو الأهلي جلسة أخرى مع سعد سمير بعد عيد الفطر المبارك للاتفاق على تفاصيل التعاقد على أن يتم تسجيل العقود في اتحاد الكرة مباشرة تمهيداً لقيده في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعذر قيده في الوقت الحالي لغلق باب القيد.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.