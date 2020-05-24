شكرا لقرائتكم خبر عن شالكه يتلقى هزيمة ثقيلة أمام أوجسبورج بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق أوجسبورج فوزا كبيرا على شالكه بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة 27 من الدوري الألماني.

سجل ثلاثية أوجسبورج كل من، إدوارد لوبين، في الدقيقة 6، ونوح جويل بازي، في الدقيقة 76, و سيرجيو كوردوفا، في الدقيقة 91 .

ورفع أوجسبورج رصيده بهذا الفوز إلى 30 نقطة، في المركز ال 12، بينما توقف رصيد شالكه عند النقطة 37, في المركز الثامن.