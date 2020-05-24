شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خضيرة يتحدث عن فترته مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020 تحدث لاعب وسط ​فريق يوفنتوس الايطالي​ و​ريال مدريد​ الاسباني السابق، الالماني ​سامي خضيرة​ عن فترته مع ​الميرينغي​.

وقال خضيرة:"كان المدرب الأكثر إثارة للإعجاب بالنسبة لي في فترتي مع الميرينغي، وهو ​جوزيه مورينيو​". واضاف خضيرة:" بعد عام 2010 انتقلت من شتوتغارت إلى ريال مدريد، وأعطاني الكثير من المعرفة التقنية، لقد وثق بي، وحسنني أيضًا كشخص، ما زلنا في الاتصال معي حتى يومنا هذا، ولدينا علاقة ممتازة داخل وخارج الملعب فهو شخص مميز ولما لا اعمل تحت قيادته مجدداً لا ادري كل شيء وارد".

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