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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاسياس: انتقالي من ريال مدريد كان خطأ كبيرا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020
اعترف الحارس الاسباني السابق ايكير كاسياس ان رحيله عن صفوف ريال مدريد صيف 2015 لم يكن خطوة سليمة.
ونشر كاسياس صورة مرفقة برسالة قصير على انستغرام حيث قال:"من النادر أن اتحدث عن رحيلي من ريال مدريد، لقد أقمت مؤتمرا صحفيا وحيدا وأعتقد أنه كان خطأ كبيرا لأنني لم أودع أحدا ثم رحلت إلى البلد الجار، البرتغال، للانتقال إلى بورتو".
واضاف: "كل ما كان يشغلني في ذلك الوقت هو خوض تجربة جديدة ومعايشة أجواء مختلفة عن ريال مدريد، لأنني قررت عدم الاستسلام للانتقادات القاسية وكان لدي الطموح في تطوير مستواي الفني والبدني".
وتابع: "كل اللاعبين يمرون بفترات جيدة وأخرى محبطة ولكنهم لا يستسلمون ويحاولون استعادة مستواهم الفني وهذا ما شعرت بقدرتي على تحقيقه مع بورتو".
واتم كاسياس قائلا: "هذه الصورة من مباراة خيتافي مع ريال مدريد في موسم ٢٠١٤/٢٠١٥ وكنت أعلم بالفعل أنها مباراتي الأخيرة مع الفريق وسأعود له في يوم من الأيام".
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