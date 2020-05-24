كاسياس: انتقالي من ريال مدريد كان خطأ كبيرا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

اعترف الحارس الاسباني السابق ​ايكير كاسياس​ ان رحيله عن صفوف ​ريال مدريد​ صيف 2015 لم يكن خطوة سليمة.



ونشر كاسياس صورة مرفقة برسالة قصير على انستغرام حيث قال:"من النادر أن اتحدث عن رحيلي من ريال مدريد، لقد أقمت مؤتمرا صحفيا وحيدا وأعتقد أنه كان خطأ كبيرا لأنني لم أودع أحدا ثم رحلت إلى البلد الجار، البرتغال، للانتقال إلى ​بورتو​".

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واضاف: "كل ما كان يشغلني في ذلك الوقت هو خوض تجربة جديدة ومعايشة أجواء مختلفة عن ريال مدريد، لأنني قررت عدم الاستسلام للانتقادات القاسية وكان لدي الطموح في تطوير مستواي الفني والبدني".

وتابع: "كل اللاعبين يمرون بفترات جيدة وأخرى محبطة ولكنهم لا يستسلمون ويحاولون استعادة مستواهم الفني وهذا ما شعرت بقدرتي على تحقيقه مع بورتو".

واتم كاسياس قائلا: "هذه الصورة من مباراة ​خيتافي​ مع ريال مدريد في موسم ٢٠١٤/٢٠١٥ وكنت أعلم بالفعل أنها مباراتي الأخيرة مع الفريق وسأعود له في يوم من الأيام".