اوغسبورغ يسقط مضيفه شالكة بثلاثية نظيفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

ضمن فعاليات الجولة 27 من منافسات ​الدوري الالماني​ " ​البوندسليغا​ "، حقق فريق ​اوغسبورغ​ انتصاراً مستحقاً بثلاثية نظيفة امام مضيفه فريق ​شالكة​ المترنح بعد عودة عجلة الدوري للدواران مجدداً متحديةً انتشار فيروس كورونا لكن دون جمهور وذلك في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب فيلتينس ارينا.



بسط الضيوف السيطرة الشبه المطلقة منذ اللحظة الاولى، وشرعان ما افتتحوا التسجيل بعد ستة دقائق فقط، حيث سجل اللاعب إدوارد لويين هدف اوغسبورغ الاول لينهي الشوط الاول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني أكمل الضيوف التقدم وفي الدقيقة 76 اتى الهدف الثاني عن طريق اللاعب نوح جويل بازي ليعززوا النتيجة بثنائية نظيفة، وعند الدقيقة الاولى من الوقت البدل عن ضائع انهى اللاعب سيرجيو كوردوفا الثلاثية نظيفة مهدياً اوغسبورغ ثلاث نقاط غالية من ارض شالكة المتعثر في مرحلة العودة الاخيرة للدوري.