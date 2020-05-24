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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس ليون: الغاء الدوري تصرف احمق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020
اعتبر جان ميشيل اولاس رئيس نادي اولمبيك ليون ان قرار الغاء النسخة الحالية من الدوري الفرنسي يعد قرارا احمقا.
وتحدث أولاس عن الأمر في حواره مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وقال: "من المفارقة أن بلدًا مثل إسبانيا، شهدت عددا أكبر من الوفيات خلال الوباء من فرنسا، كان علينا البحث عن طريقة لعودة النشاط الكروي مثلهم".
وتابع: "طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من الجميع التحلي بالصبر في ظل أزمة فيروس كورونا، لكن في فرنسا قاموا بإلغاء البطولة واعتبره تصرفا أحمقا".
وأتم: "لقد أصدر الاتحاد الأوروبي بروتوكولا طبيا خاصا بهم، وهو ما لم ننظر إليه حتى في فرنسا، يا لها من فضيحة كبرى".
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