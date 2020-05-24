رئيس ليون: الغاء الدوري تصرف احمق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

اعتبر ​جان ميشيل اولاس​ رئيس نادي اولمبيك ليون ان قرار الغاء النسخة الحالية من ​الدوري الفرنسي​ يعد قرارا احمقا.

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وتحدث أولاس عن الأمر في حواره مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وقال: "من المفارقة أن بلدًا مثل إسبانيا، شهدت عددا أكبر من الوفيات خلال الوباء من فرنسا، كان علينا البحث عن طريقة لعودة النشاط الكروي مثلهم".

وتابع: "طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من الجميع التحلي بالصبر في ظل أزمة فيروس كورونا، لكن في فرنسا قاموا بإلغاء البطولة واعتبره تصرفا أحمقا".

وأتم: "لقد أصدر الاتحاد الأوروبي بروتوكولا طبيا خاصا بهم، وهو ما لم ننظر إليه حتى في فرنسا، يا لها من فضيحة كبرى".