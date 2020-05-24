شكرا لقرائتكم السر فى المعارين الثلاثة.. رئيس الزمالك يكشف خطة تدعيم الفريق فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن خطة تدعيمات الفريق الأبيض في الموسم المقبل بما يحتاجه من لاعبين في بعض المراكز التي تم الاتفاق عليها مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الذى تقدم بتقرير فني عن احتياجات الفريق في الموسم الجديد وتمت مناقشه للاتفاق على بعض الخطوط العريضة في هذه التدعميات .

مرتضى منصور تحدث في قناة ناديه ليعلن عن عودة الثنائى أحمد رفعت المعار لنادى الاتحاد السكندري وأحمد فتوح المعار لنادى سموحة وعن موقف الايفوارى رزاق سيسيه المعار لنادي الاتحاد السكندرى فأكد أن عودته للفريق تتوقف على ما يتلقاه من عروض مناسبة ففهي حال عدم تلقيه عرض جيد حسب رؤية النادي الأبيض فسيعود لصفوف الفريق وهو ما يعني انه باقي اللاعبين المعارين سيتم تسويقهم سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي .

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يمتلك الزمالك عدد من اللاعبين المعارين، مع أندية الاتحاد السكندرى الذى يضم أحمد رفعت ورزاق سيسيه، والمقاولون العرب الذى يضم النيجرى معروف يوسف، وسموحة الذى يضم أحمد فتوح، وطلائع الجيش الذي يضم محمد أشرف روقة وأحمد كابوريا، بجانب المغربى حميد أحداد، المعار إلى الرجاء المغربى، وكلهم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

وفى ذات السياق لتدعيم الفريق للموسم الجديد كشف رئيس النادى الأبيض أنه يتفاوض مع لاعبين من العييار الثقيل سكشف عنهم خلال الأيام القادمة عقب انتهاء مرحلة التفاوض معهما التي اقتربت بالفعل ليكونا دعم كبير للفريق الأبيض ومفاجأة للجماهير في ظل رغبته في تدعيم الفريق بصفقات قوية تساهم في استمرار صحوة فريق الكرة في السنوات الأخيرة بعد استعداته لبطولة الدورى بعد غياب ما يقرب من عشر سنوات وأيضا الفوز بكاس مصر اكثر من مرة والحصول على بطولة الكونفدرالية الافريقية لأول مرة وأيضا السوبر الافريقي والمحلي .

وكشف مرتضى منصور موقف النادى من الاخبار التي يتداولها البعض عن مفاوضات مع بعض اللاعبين سواء من الاهلى او الاسماعيلى مؤكدا أنه لا صحة تماما لوجود أية مفاوضات مع المغربى وليد ازارو مهاجم الأهلى المعار لنادى الاتفاق السعودي حتي نهاية الموسم وأيضا لا توجد اية مفاوضات مع باهر المحمدي مدافع الاسماعيلى .