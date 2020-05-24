شكرا لقرائتكم محمود سعد يتعرض لوعكة صحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض الدكتور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، لوعكة صحية مفاجئة تسببت فى إلزامه الفراش خلال الايام الأخيرة بناء على نصيحة الأطباء المعالجين له بالراحة التامة، لاسيما وأن المدير الفنى لاتحاد الكرة بذل جهدا كبيرا فى متابعة عودة مدربى الرياضة من السعودية والإمارات ضمن العالقين خارج الوطن جراء الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا، بجانب ملف "كورسات لايف" للمدربين المصريين داخل مصر ضمن برنامج التعلم عن بعد.

ومن جهته، طمأن محمود سعد محبيه على حالته الصحية متوجها لهم بالشكر مشيرا إلى أن حالته الصحية بدأت فى التحسن بعد الالتزام بتعليمات الأطباء.

من ناحية اخرى ، كشف جمال محمد على نائب الجبلاية فى تصريحات له، إن اتحاد الكرة ناقش مع الوزير سيناريوهات عودة الدورى فى حالة تحسن الأوضاع التى تتعلق بازمة فيروس كورونا، موضحا أن هناك بعض الإجراءات التى تم مناقشتها ، مثل:

- إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

- تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

- تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

Advertisements

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.

- منع الاحتفالات بعد إحراز الأهداف سواء بالعناق أو القبلات.