شكرا لقرائتكم علي معلول يهنئ الجماهير بعيد الفطر: عيدكم مبروك.. كل عام وأنتم بخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ علي معلول ظهير أيسر النادي الاهلي متابعيه عبر حسابه الشخصي على انستجرام بحلول عيد الفطر، ونشر معلول صورته وعلق عليا " عيدكم مبروك..كل عام وانتم بخير"، وأكد مصدر مطلع داخل الأهلي أن إدارة ناديه تلقت خلال الفترة الأخيرة أكثر من عرض خليجي لبيع التونسي علي معلول، أبرزها من ناديين سعوديين، وكشف مسئولو الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق رفض جميع العروض التي وصلت لمعلول مهما كانت المغريات المادية، مؤكداً على حاجته لخدماته في الموسم الجديد، وأبلغت إدارة الأهلي الوسطاء برفض رحيل علي معلول لكونه واحد من أهم ركائز الفريق بل يُعد أهم لاعبى القلعة الحمراء فى الفترة الحالية لذا فإن التفكير فى بيعه مهما كانت الإغراءات أمر مرفوض تماماً من جانب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر وإدارة النادي التي اتفقت مع المدير الفني بشأن ضرورة الحفاظ على بعض اللاعبين الأساسيين في الموسم المقبل من أجل المنافسة على البطولات.

علي معلول

Advertisements

ومدد على معلول عقده مع الأهلي مؤخراً لمدة موسمين إضافيين، بخلاف الموسم القادم الذي لازال متبقي في عقده مع الفريق الأحمر، واستعان على معلول بمدربى أحمال بدنية، من أجل القيام بتدريبه والعمل على الحفاظ على معدل لياقته البدنية، خاصة فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز، وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا.

وفضل على معلول البقاء فى مصر رغم توقف النشاط الرياضى، تخوفاً من الحجر الصحى الذى كان سيضطر اللاعب للبقاء فيه لمدة 14 يوماً على الأقل حال سفره إلى تونس، على أن يخضع لنفس المدة أيضاً حال عودته لمصر خلال أى وقت بعد استئناف النشاط.