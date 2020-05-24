شكرا لقرائتكم الصفحة الرسمية للأهلى تنشر فيديو تهنئة أسطورة ريال مدريد بلقب نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص نادى ريال مدريد الإسبانى على تهنئة النادى الأهلى بمرور 20 عاما على تتويج الأحمر بجائزة نادى القرن فى أفريقيا والتى تسلمها رئيسه الأسطورى صالح سليم فى حفل أقيم بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعدما توج الفريق بها فى ديسمبر 2000، وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن النادى الأهلى هو نادى القرن العشرين فى أفريقيا من حيث عدد البطولات، التى حصل عليها فى الفترة من بداية البطولات الأفريقية للأندية عام 1964 وحتى نهاية القرن، وتسلم "المايسترو" الجائزة فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بعدما سافر مع عدلى القيعى، بالرغم من مرضه الشديد، وأكد خلال المؤتمر أن الأهلى سيكون متواجدًا بعد 100 عام للتتويج باللقب من جديد.

ونشر الحساب الرسمى لقناة النادى الأهلى على فيس بوك تهنئة من جانب إيميليو بوتراجينيو أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا ومدير العلاقات المؤسسية للنادي الملكي وممثلا عن نادى ريال مدريد تحت عنوان " بطل القرن الاوروبى للنادى الأهلى فى الذكرى العشرين بالتتويج بلقب " نادى القرن الافريقي ".

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فاز الأهلى بالجائزة بعدما جاء فى المركز الأول بـ34 نقطة وخلفه كوتوكو الغانى بـ32 نقطة ثم كانون ياوندى الكاميرونى برصيد 27 نقطة فى المركز الثالث، وأثارت هذه الجائزة لغط شديد لا يزال ساريًا بين جماهير الزمالك التى اعتبرت فريقها الأحق بها.

ورغم مرور 20 عاماً على تتويج الأهلى بجائزة نادى القرن لا يزال الزمالك يرفض الاعتراف، بل ذهب أبعد من ذلك بكثير ويستعد لتقديم شكوى رسمية فى المحكمة الرياضية للتشكيك فى أحقية المارد الأحمر فى التتويج باللقب .