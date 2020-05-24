شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تعرض اللائحة الجديدة على الأندية وديا قبل الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على عرض اللائحة الجديدة بشكل ودى على أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية قبل الاجتماع الرسمى الذى سيتم عقده بعد يوم 30 يونيو المقبل لاعتماد اللائحة الجديدة، ويهدف أعضاء اتحاد الكرة من هذه الخطوة إلى التعرف على ملاحظات الأندية قبل الاجتماع الرسمى وإرسال هذه الملاحظات للفيفا قبل الجمعية العمومية لتقليل الخلافات خلال الاجتماع.

واستعجلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لإرسال اللائحة الجديدة والنهائية بعد المشاورات التى دارت بين اللجنة الخماسية ومندوبة الفيفا سارة ساليمون، طوال الفترة الأخيرة من أجل إعداد اللائحة، حيث كان من المقرر إرسال اللائحة مطلع الأسبوع الجارى إلا أن اللجنة الخماسية لم تتسلم اللائحة حتى تبدأ فى اجراءات عرضها على الجمعية العمومية.

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ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اقتراح سارة ساليمون، بإقامة الجمعية العمومية لمناقشة بنود اللائحة الجديدة يوم 20 يونيو المقبل، وأكد أعضاء اللجنة لمندوبة الفيفا صعوبة إقامتها قبل 30 يونيو المقبل، موضحين أنه حال عقدها قبل 30 يونيو سيتم رفض اللائحة الجديدة نظرا لحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية وعددهم 225 ناديا وبالتالى سترفض الأندية فكرة تقليص عدد الجمعية العمومية، أما بعد 30 يونيو وانتهاء السنة المالية سيكون من حق 95 ناديا فقط حضور الجمعية العمومية للجبلاية .

ووافقت مندوبة الفيفا على وجهة نظر أعضاء اللجنة الخماسية فى هذا الصدد، كما وافقت على اقتراح اللجنة الخماسية بأن يكون منصب نائب رئيس اتحاد الكرة بالانتخاب وأن يتم التصويت عليه مباشرة من جانب الجمعية العمومية، بعدما كان يتم حسم المنصب قبل ذلك بالاتفاق الودى داخل مجلس الجبلاية فى أول اجتماع بعد الانتخاب، ويتم وفقا لأحد المعايير التى يتوافق عليها الأعضاء سواء الأعلى فى عدد الأصوات، أو الأكبر سنا، أو الأقدم فى اتحاد الكرة.

وأقرت مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بند "تضارب المصالح" فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة التى يتم إعدادها حاليا بالتشاور مع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.. وتمسكت سارة ساليمون بتشكيل لجنة لفحص أوراق المرشحين، والتأكد من عدم وجود تضارب فى المصالح بين المرشح وتواجده فى اتحاد الكرة سواء فى العضوية أو على كرسى الرئاسة.