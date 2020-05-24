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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد الموافق 24 / 5 / 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يُفاضل بين 4 سير ذاتية لتدعيم الهجوم بلاعب أجنبى، والجبلاية تطالب الأندية بتحمل تكاليف اختبارات كورونا استعدادا لعودة الدورى.

الأهلى يُفاضل بين 4 سير ذاتية لتدعيم الهجوم بلاعب أجنبى

يُفاضل مسئولو النادى الأهلى ممثلين فى لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والسويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بين 4 سير ذاتيه خاصة بلاعبين أجانب من بينهم جاكسون موليكا مهاجم وهداف مازيمبي الكونغولي، ويسعى الأهلي للتعاقد مع لاعب أجنبي لتدعيم هجوم الفريق في ظل غموض موقف رمضان صبحي نجم الفريق، سواء باستمراره مع الفريق في الموسم الجديد أو العودة لناديه هيدرسيفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

الجبلاية يطالب الأندية بتحمل تكاليف اختبارات كورونا استعدادا لعودة الدورى

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على تحمل أندية الدوري الممتاز تكاليف إجراء اختبارات لاعبيهم لتحليل فيروس كورونا قبل استئناف التدريبات منتصف شهر يونيو المقبل تمهيدا لعودة النشاط الكروي منتصف أو نهاية شهر يوليو المقبل بناء على تأكيدات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي باستنئاف وفتح الأندية منتصف الشهر المقبل.

70 ألف جنيه تكلفة "البوابة المطهرة" فى اتحاد لكرة

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الاستعانة بـ"البوابة المطهرة"، ووضعها على أبواب مقر الجبلاية بحيث يتم تعقيم أى فرد يدخل مقر اتحاد الكرة، ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكلفت اللجنة الخماسية وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية بمتابعة وإنهاء هذا الملف خاصة وأن وزارة الرياضة استعانت بالبوابة المطهرة أيضا للوقاية من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

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إصابة مدير السباحة بالأهلى بفيروس كورونا

كشف ابراهيم الكفراوى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى عن إصابة وائل عزت مدير قطاع السباحة بالنادى الأهلى بفيروس كورونا المستجد، الذى انتشر مؤخراً فى العديد من دول العالم وتسبب فى إيقاف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى، كإجراء احترازى لمنع انتشار الوباء، ودخل وائل عزت إلى العناية المركزة إثر إصابته بالفيروس، وحرص مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على التواصل هاتفيا مع وائل عزت والتأكيد على دعم النادى له والوقوف بجواره فى هذا الظرف الصعب.

صور .. كارنيه الزمالك الجديد بشعار نادى القرن الحقيقى

قرر مسئولو نادي الزمالك وضع شعار "نادي القرن الحقيقي" على كارنيهات عضوية النادي وذلك بعد وضع اللمسات النهائية علي ملف نادي القرن الذي سيتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية، للحصول على لقب القرن الذي منحه الاتحاد الافريقي للاهلي عام 2000 ، وذلك بعدما رفعت الإدارة لافته على أبواب النادي مدون عليها " الزمالك نادي القرن الحقيقي".

المقاصة يدخل فى مفاوضات جادة للتعاقد مع محمود البدرى من الإنتاج

دخل مسئولو مصر المقاصة فى مفاوضات جادة مع محمود البدرى، لاعب الإنتاج الحربى، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لينضم بذلك الفريق الفيومى للأندية الراغبة فى التعاقد مع اللاعب وعلى رأسها الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى، حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ منذ يناير الماضى، ويكثف مسئولو الإنتاج الحربى فى الأيام الماضية مجهوداتهم لتمديد تعاقد البدرى فى محاولة للحفاظ على استقرار الفريق، لاسيما أن مختار مختار المدير الفنى للفريق أوصى باستمرار البدرى لأنه أحد أهم العناصر الأساسية فى تشكيلة الفريق، وكان البدرى قد دخل حسابات الأهلى فى بداية الموسم الحالى بعد تألقه مع الإنتاج.

500 ألف جنيه دعم اللجنة الأوليمبية للمنتخب قبل بطولة أمم أفريقيا 2019

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن قيمة ما حصل عليه مسئولو الجبلاية من اللجنة الأوليمبية لإعداد المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب فى الفترة الماضية وتحديدا قبل بطولة أمم أفريقيا التى استضافتها مصر وفاز الفراعنة بلقبها والتأهل لأولمبياد طوكيو 2021، هو 500 ألف جنيه فقط، وسيتم مطالبتهم بمستحقات المنتخب للإعداد للاوليمبياد خلال الفترة المقبلة.