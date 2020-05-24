شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف خطة تدعيم الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن خطة تدعيمات الفريق الأبيض فى الموسم المقبل بما يحتاجه من لاعبين فى بعض المراكز التى تم الاتفاق عليها مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الذى تقدم بتقرير فنى عن احتياجات الفريق فى الموسم الجديد وتمت مناقشة للاتفاق على بعض الخطوط العريضة فى هذه التدعميات.

مرتضى منصور تحدث فى قناة ناديه ليعلن عن عودة الثنائى أحمد رفعت المعار لنادى الاتحاد السكندرى وأحمد فتوح المعار لنادى سموحة وعن موقف الإيفوارى رزاق سيسيه المعار لنادى الاتحاد السكندرى، فأكد أن عودته للفريق تتوقف على ما يتلقاه من عروض مناسبة ففى حال عدم تلقيه عرض جيد حسب رؤية النادى الأبيض فسيعود لصفوف الفريق وهو ما يعنى أن باقى اللاعبين المعارين سيتم تسويقهم سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائى.

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ويمتلك الزمالك عددا من اللاعبين المعارين، مع أندية الاتحاد السكندرى الذى يضم أحمد رفعت ورزاق سيسيه، والمقاولون العرب الذى يضم النيجرى معروف يوسف، وسموحة الذى يضم أحمد فتوح، وطلائع الجيش الذي يضم محمد أشرف روقة وأحمد كابوريا، بجانب المغربى حميد أحداد، المعار إلى الرجاء المغربى، وكلهم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وفى ذات السياق لتدعيم الفريق للموسم الجديد كشف رئيس النادى الأبيض أنه يتفاوض مع لاعبين من العييار الثقيل سكشف عنهم خلال الأيام القادمة عقب انتهاء مرحلة التفاوض معهما التي اقتربت بالفعل ليكونا دعم كبير للفريق الأبيض ومفاجأة للجماهير في ظل رغبته في تدعيم الفريق بصفقات قوية تساهم في استمرار صحوة فريق الكرة في السنوات الأخيرة بعد استعداته لبطولة الدورى بعد غياب ما يقرب من عشر سنوات وأيضا الفوز بكاس مصر اكثر من مرة والحصول على بطولة الكونفدرالية الافريقية لأول مرة وأيضا السوبر الأفريقى والمحلى.

وكشف مرتضى منصور موقف النادى من الاخبار التى يتداولها البعض عن مفاوضات مع بعض اللاعبين سواء من الأهلى أو الإسماعيلى، مؤكدا أنه لا صحة تماما لوجود أى مفاوضات مع المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى المعار لنادى الاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم وأيضا لا توجد أى مفاوضات مع باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى.