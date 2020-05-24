كوكا يهنئ متابعيه بالجلابية: عيد مبارك على الجميع

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليونانى متابعيه على موقع إنستجرام، بعيد الفطر المبارك، ونشر مهاجم الفراعنة، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، حيث ظهر كوكا مرتدياً الجلباب مع أصدقائه وعلق على الصورة قائلاً "عيد مبارك على الجميع"، وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى قد استعجلت فتوى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، فيما يخص ملف ضم أحمد حسن كوكا، لتدعيم هجوم الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل صعوبة تدعيم الفريق بلاعبين أجانب حتى هذه اللحظة بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن قضية تخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 إلى 4 بداية من الموسم المقبل، كما أن الفريق قد يتعاقد مع صانع ألعاب أو جناح أجنبى حال عدم تخفيض عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل، لذا جاء اسم كوكا ليفرض نفسه على سطح اللاعبين المُرشحين لتدعيم الأهلى خلال ميركاتو الصيف المقبل.



كوكا

واقترح أحد أعضاء لجنة التخطيط فى الأهلى ضم كوكا، خاصة أنه لاعب دولى ويقدم مستويات متميزة فى الملاعب الأوروبية، إلا أن هناك تياراً معارضاً لفكرة ضم المهاجم الدولي، نظراً لعدم ظهوره بشكل طيب مع المنتخب الوطنى فى السنوات الماضية ولم ينجح فى تقديم أى إضافة.

لم يغب كوكا عن المنتخب المصري مع مختلف الفئات العمرية، حيث مثل المنتخب المصري تحت 17 عامًا، بعدها تم استدعائه لصفوف منتخب الشباب خلال بطولة إفريقيا 2013 بالجزائر، والتي فاز بها الفراعنة، وسجل كوكا خلالها هدفين، بعدها صعد لمونديال الشباب ليسجل أيضا هدفين، الأول في مرمى العراق، والثاني في مرمى المنتخب الإنجليزي، كما شارك مع المنتخب الأول خاصة في ولاية الارجنتيني هيكتور كوبر.