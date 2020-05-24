شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يتابع استعدادات مركز شباب الجزيرة الوقائية لعودة النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مركز شباب الجزيرة، للوقوف على آخر الاستعدادات التى يقوم بها المركز من أجل عودة النشاط تدريجيا يونيو المقبل، طبقا لقرارات مجلس الوزراء، وتضمنت الجولة تفقد مبني الأنشطة، والمبني الإداري بالمركز، بالإضافة إلى العيادة الخاصة بالمركز والتجهيزات التي تتم داخلها، كما جاء في بيان وزارة الشباب والرياضة.

واطمأن وزير الرياضة علي استعداد العيادة التام للتعامل مع مختلف الحالات، وتوفير الادوات الخاصة بالكشف الطبي والمعقمة جيدا، وكذلك العمل علي توفير غرفه عزل مؤقته في حالات الضرورة.

كما قام وزير الرياضة بجولة في صالة الاسكواش وملاعب التنس داخل مركز شباب الجزيرة للوقوف على أعمال التطوير التي تجري في الصالة وملاعب التنس ومتابعتها، مؤكداً أهمية الصيانة الدورية للملاعب والصالات للحفاظ عليها.

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وأكد صبحي علي أهمية التنسيق مع اللجنة الطبية التي تم تشكيلها مع وزارة الصحة، مشدداً علي التعميم علي جميع مراكز الشباب في مصر والاندية بالكود والاجراءات التي سيتم اتباعها في المراحل القادمة، خاصةً وانه من المقرر ان يتم البدء تدريجي في التشغيل في منتصف يونيو المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للمحافظة علي امن وسلامة مرتادي المركز، وكذلك باقي مراكز شباب وجميع الأندية علي مستوي محافظات الجمهورية.

رافق وزير الرياضة أثناء الجولة أشرف البجيرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، ووكلاء الوزارة رمزي هندي ومصطفي منصور وأحمد عفيفي والكابتن سمير عبد ربه المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة.