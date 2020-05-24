بالفيديو.. ريال مدريد يقدم تهنئة خاصة للأهلي بسبب نادي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ: وجه نادي ريال مدريد الإسباني التهنئة لنظيره الأهلي المصري بمرور 20 عاما على لقب نادي القرن الأفريقي. وقال إيميليو بوتراجينيو المتحدث الإعلامي لنادي ريال مدريد في فيديو عرضته قناة الأهلي المصري :"أود أن أهنئكم بمرور 20 عاما علي تتويجكم بلقب نادي القرن العشرين في القارة الأفريقية..لابد أن تفخروا جدا بهذا الإنجاز اللافت للنظر". وأضاف :"هذا يثبت أنكم تملكون الشغف والشجاعة لوضع استراتيجيات سليمة مكنتكم من البقاء علي قمة كرة القدم لعقود عديدة". Advertisements وأوضح :"كنتم قادرين علي تحقيق ذلك لأن لديكم المبادئ والقيم التي توارثتموها جيلاً بعد جيل..مبادئ مثل عقلية الانتصارات الدائمة والانضباط والعمل الجماعي وهو جزء من ثقافتكم". وتابع:" كل التهنئة وأتمنى لكم الأفضل دائماً".

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