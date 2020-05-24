أوجسبورج يزيد معاناة شالكه بثلاثية نظيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

استمرت سلسلة النتائج المتواضعة لفريق شالكه، وخسر على ملعبه أمام ضيفه أوجسبورج صفر / 3 اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

ورفع أوجسبورج رصيده إلى 30 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد شالكه عند 37 نقطة في المركز الثامن، حيث أخفق الفريق بذلك في تحقيق أي انتصار طوال عشر مباريات متتالية في الدوري.

وجاء هدف التقدم لأوجسبورج في الدقيقة السادسة من المباراة وسجله إدوارد لويين من ضربة حرة، ثم أضاف البديل نوح جويل بازي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 76 ، قبل أن يختتم سيرجيو كوردوفا التسجيل بالهدف الثالث لأوجسبورج في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.