لجنة نادي القرن.. أول تعليق من فضل الله بعد قرار مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رفض محمد فضل الله، خبير لوائح كرة القدم، الانضمام لوفد الزمالك القانوني في قضية نادي القرن، حيث تتجه إدارة النادي الأبيض لتقديم ملف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للدفاع عن حقوقها بتلك القضية.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن عبر قناة النادي تجهيز ملف كامل فيما يخص نادي القرن، مع الاستعانة بخبير اللوائح محمد فضل الله ومحمد بيومي.

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وكتب فضل الله في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد: "مع احترامي الكامل لكل الأندية المصرية، ونظرا لكوني مستشارا لمنظمات رياضية دولية خارج مصر، ونظرا لاحترامي لتعاقداتي، فإنه لا يجوز لي تولى أي ملف لمنازاعات رياضية في أى من الجهات الرياضية غير المتعاقد معها".

وتصدر الأهلي تصنيف نادي القرن الـ20 وقتها بـ40 نقطة، وبعده الزمالك في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وجاء أشانتي كوتوكو الغاني ثالثا وكانون ياوندي الكاميروني رابعا برصيد 34 نقطة لكل منهما.

يُذكر أن الجائزة أثارت جدلا كبيرا في الفترة الحالية رغم مرور 20 عاما على تتويج الأهلي بها، حيث يؤكد الزمالك أنه الأحق بها لتتويجه بتسعة ألقاب مقابل سبعة للمارد الأحمر، وقامت إدارة الأبيض برفع لافتة في مقر النادي كُتب عليها: "الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".