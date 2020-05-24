النني يحذر إدارة بشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن لاعب الوسط المصري محمد النني، المحترف في صفوف بشكتاش التركي، وجه تحذيرا لإدارة النادي بسبب عدم سداد مستحقاته المتأخرة.

وأفاد موقع "Ortacizgi" التركي، الأحد، أن النني حذّر بشكتاش من المماطلة في سداد مستحقاته عن أشهر مارس وإبريل ومايو، منذ توقف النشاط الرياضي.

وكانت إدارة بشكتاش طالبت جميع اللاعبين بخفض رواتبهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتنتهي إعارة النني من آرسنال الإنجليزي إلى بشكتاشَ بنهاية الموسم الجاري (2019-2020)، ويسعى النادي التركي للاحتفاظ بخدمات صاحب الـ27 عاما.