الزمالك يصرف جزء من مستحقات الجهاز الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
أكد مصدر مسؤول بالزمالك أن إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور قامت بصرف جزء من مستحقات الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.
وقال المصدر لمصراوي إن الإدارة قامت بصرف نصف شهر للجهاز الفني، عبارة عن نصف راتب شهر مارس، حيث لم يتم صرف مستحقات للجهاز الفني بالفترة الماضية.
وكانت قناة الزمالك أعلنت قبل 48 ساعة توصل إدارة النادي لاتفاق مع كارتيرون على تجديد عقده مع القلعة البيضاء لموسم جديد، ويتبقى صياغة العقود.
ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للتتويج ببطولتي السوبر الإفريقي والسوبر المصري على حساب فريقي الترجي التونسي والنادي الأهلي قبل توقف النشاط الرياضي.
يذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف منذ شهر مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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