شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي اتفاقه مع 3 لاعبين للانضمام إلى صفوف الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اتفاقه مع ثلاثة لاعبين للانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك فى إطار خطة تدعيم الفريق للاستمرار فى تحقيق البطولات التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر مسؤول بالقلعة البيضاء، أن النادى أنهى اتفاقه مع اللاعبين الثلاثة وأنديتهم ويتبقى فقط توقيع العقود، رافضا الكشف عن أسماء هؤلاء اللاعبين حفاظا على سرية المفاوضات، وأكد المصدر أن المجلس يسعى لتدعيم الفريق فى المراكز التى يحتاجها الفريق وأبرزها فى مركز الظهير الأيمن ورأس الحربة، حيث يشهد المركزان أزمة بسبب وجود حازم إمام وحيد برفقة الناشئ أحمد عيد عقب هروب حمدى النقاز، كما أن مركز الرأس حربة به نقص حاد حيث يعتمد الفريق على مصطفى محمد، فى ظل عدم جاهزية كاسونجو كابونجو.

من ناحية أخرى، يعقد مسؤولو الكرة فى النادى، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، جلسة مع المدير الفنى الفرنسى، باتريس كارتيرون، خلال الفترة المقبلة لحسم موقف اللاعبين المعارين من العودة للفريق، ويعد أبرز المرشحين للعودة، أحمد رفعت ورزاق سيسيه، المعارين للاتحاد السكندرى، كما سيتم حسم اللاعبين الراحلين للعمل على تسويقهم مبكرا تحسبا لإلغاء الدورى، وفى حال استكماله سيتم العمل على تدعيم المراكز التى سيرحل منها لاعبون من الفريق.