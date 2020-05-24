شكرا لقرائتكم خبر عن الميركاتو الصيفي صداع مزمن للاعبي برشلونة الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تقرير صحفي إسباني، أن هناك شعورًا عامًا لدى غالبية لاعبي برشلونة أنهم تحت التهديد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن التعليقات القادمة من غرفة ملابس برشلونة تدعو للقلق، لا سيما أن الوضع المالى للنادى يجعل غالبية لاعبى الفريق معروضين للبيع.

وأشارت إلى أن من يضمن موقفه فقط فى برشلونة هو السداسى مارك أندريه تير شتيجن، جيرارد بيكيه، فرينكى دى يونج، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسى وأنسو فاتى.

وشددت على أن باقى لاعبى البارسا على قائمة الرحيل أو الدخول فى صفقات تبادلية، للحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) وميراليم بيانيتش (يوفنتوس).

وأوضحت أن شعور لاعبى برشلونة بالتهديد يظهر أيضًا فى التصريحات مؤخرًا، حيث قال كليمنت لينجليت: «لا أحد يعرف ما يخبئه المستقبل، لكننى آمل أن أكون فى برشلونة خلال الموسم المقبل».

وأضاف: «يعتمد الأمر على سوق الانتقالات. إنها فترة خاصة للأندية ولا أحد معفى من أى شىء، لكنى آمل فى البقاء».

وسار إيفان راكيتيتش على نهج لينجليت، مصرحًا: «كنت أتمنى لو خرج النادى وقال إننى مستمر، لإيقاف الشائعات».

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وقال جان كلير توديبو، مدافع برشلونة المعار قبل أيام: «فيما يتعلق بمستقبلى. الحقيقة أننى أتوقع استمرارى فى شالكه».

وذكرت الصحيفة أنه رغم تصريحات توديبو، لكنه لن يستمر فى الدورى الألمانى، وسيكون جزءًا من إحدى الصفقات.