شكرا لقرائتكم خبر عن ليبي: أزمة «كورونا» أعادت اكتشاف مظاهر مهملة في حياتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى المدرب الإيطالي مارشيلو ليبي، المدير الفني الأسبق ليوفنتوس والمنتخب الإيطالي، أن تكون أزمة فيروس «كورونا» المستجد ساهمت فى تحسين شكل المجتمع، رغم اعترافه بأنها دفعت الناس إلى إعادة اكتشاف مظاهر مهملة أو منسية من الحياة.

وأوضح ليبى فى مقابلة مع صحيفة «إل تيمبو» الإيطالية: «أزمة فيروس كورونا لم تجعلنا بحال أفضل ولكنها جعلتنا نعيد اكتشاف أوجه منسية من الحياة». ويرى ليبى، الذى قاد المنتخب الإيطالى للفوز بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا، أن الأسابيع الصعبة الماضية بسبب تفشى الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد شهدت بعض الرسائل الجيدة مثل «لكننا سنكون أفضل فيما بعد».

وردا على سؤال عما إذا كانت أزمة «كورونا» ساهمت فى تحسن المجتمع، قال ليبى: «تحسن؟ من الصعب أن تعتقد بأن هذه الأزمة أدت لتحسننا. ربما ساهمت فى إعادة اكتشاف بعض الأمور الخاصة بالحياة العائلية، حتى وإن كان بشكل اضطرارى». وأضاف «أدركنا أهمية هذه الأمور خلال الأيام الصعبة التى عشناها بعدما افتقدناها فى الماضى وسط زحام العمل والارتباطات اليومية.