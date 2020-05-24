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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشعان يعلن نهاية ارتباطه مع الجهراء الكويتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020
أعلن محمد المشعان مدرب الجهراء الكويتي رسميا عن انتهاء أرتباطه مع النادي بعد موسم واحد قضاه في قيادة الفريق .
وكتب المشعان على حسابه الرسمي على “تويتر” : “بعد موسم من العمل الجاد أعلن انتهاء ارتباطي مع نادي الجهراء وانتهاء عملي كمدرب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك بعد أن أثمرت هذه الشراكة عن تحقيق تطلعات وأهداف مسؤولي وجماهير نادي الجهراء بعودة الفريق لمكانته الطبيعية بين فرق الدوري الممتاز”.
واضاف :” أشكر اللاعبين الشباب الذين تواجدوا معنا بالفريق وهم مستقبل النادي لما يملكونه من إمكانات يمكن أن تتطور لو وفرت لها الأدوات اللازمة ومتى ما كانت لديهم الرغبة بالتعلم والتطور مستفيدين من خبرات اللاعبين الكبار الذين أثق بأنهم لن يبخلوا بالتوجيه والإرشاد”.
وختم : “والشكر موصول أيضا للجهاز الإداري الذي كان على قدر المسؤولية، كما لايمكنني أن أنسى جهود الجهاز التدريبي المعاون الذي تحمل الكثير من اجل تحقيق الهدف”.
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