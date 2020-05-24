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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بواتينغ: ساني سيأخذ بايرن ميونيخ إلى مستوى جديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020
يدعم مدافع بايرن ميونيخ، جيروم بواتينغ، انتقال مهاجم مانشستر سيتي، ليروي ساني، الى الفريق البافاري.
ومن المتوقع أن ينضم ساني إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، حيث يحاول العمالقة الألمان الاستقرار على رسم مالي مناسب مع سيتي.
وقال بواتينغ: "ليروي لاعب كرة قدم رائع. بفضل صفاته، سيكون قادراً على الارتقاء بفريق بافاريا إلى مستوى جديد".
ويصر مان سيتي على مبلغ 80 مليون يورو لبيع لاعب خط الوسط، الذي لا يزال أمامه عام في عقده.
ومن المفهوم أن لدى بايرن وساني اتفاقا على صفقة مدتها خمس سنوات.
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