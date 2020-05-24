لويز يتذكر الهزيمة أمام ألمانيا: شعرت بتخلي زملائي عن تحمل المسؤولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

يعترف مدافع ​أرسنال​، ​ديفيد لويز​، بأنه شعر بأن فريقه قد هجره بعد فوزه على البرازيل في ​كأس العالم 2014​.



وعانت البرازيل من إذلال 1-7 على أرضها من قبل ​ألمانيا​ الفائزة باللقب في نهاية المطاف - وتحمل لويز العبء الأكبر من النتيجة.

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وقال: "في الأشهر الستة الأولى، بالنسبة لي، اختبأ الكثير من الناس، لم يرغبوا في المشاركة أو تحمل المسؤولية، وحملت الحمل بمفردي لفترة طويلة".

وتابع: "لم نعتد على الخسارة بفارق هدفين أو ثلاثة أهداف. فجأة كانت ضربة. لعبة يسير فيها كل شيء بشكل خطأ. اليوم أفكر في الأمر، وربما في تلك اللحظة، كقائد، مع 0-3 أذهب وأقول "انتظر، توقف عن الجميع، تعال إلى هنا". نذهب للراحة، ونعود، ونحرز هدفا وكل شيء يتغير. ولكن للحصول على هذا التحضير عليك أن تعيشه ولم أعشه من قبل".

وأضاف لويز: "أعتذر للجميع، للشعب البرازيلي. يعلم الجميع مدى أهمية ذلك بالنسبة لي، بالنسبة للمجموعة. أردت فقط أن أعطي شعبي فرحًا، وشعبي الذي عانى كثيرًا. إنه يوم حزن عظيم".