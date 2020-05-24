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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هارغريفز: فيرنر مثل توريس تمامًا ومناسب لليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020
يدعم لاعب خط وسط بايرن ميونيخ السابق أوين هارغريفز انضمام مهاجم لايبزيغ، تيمو فيرنر، إلى ليفربول.
ومن المعلوم أن عقد فيرنر مع ناديه الحالي يحتوي على بند إطلاق يُعتقد أنه يبلغ حوالي 50 مليون يورو، ويقول هارغريفز إنه سيكون استثمارًا حكيمًا.
وقال لاعب خط وسط بايرن ميونخ السابق: "فيرنر من نوع فرناندو توريس، وهو لاعب متفجر للغاية".
واضاف: "فيرنر يناسب ليفربول. إنهم يواجهون ويتحسنون بشكل أفضل من أي فريق آخر. وسوف يقوم بواجبه كما يجب".
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