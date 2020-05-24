هارغريفز: فيرنر مثل توريس تمامًا ومناسب لليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

يدعم لاعب خط وسط ​بايرن ميونيخ​ السابق ​أوين هارغريفز​ انضمام مهاجم ​لايبزيغ​، ​تيمو فيرنر​، إلى ​ليفربول​.

Advertisements

ومن المعلوم أن عقد فيرنر مع ناديه الحالي يحتوي على بند إطلاق يُعتقد أنه يبلغ حوالي 50 مليون يورو، ويقول هارغريفز إنه سيكون استثمارًا حكيمًا.

وقال لاعب خط وسط بايرن ميونخ السابق: "فيرنر من نوع ​فرناندو توريس​، وهو لاعب متفجر للغاية".

واضاف: "فيرنر يناسب ليفربول. إنهم يواجهون ويتحسنون بشكل أفضل من أي فريق آخر. وسوف يقوم بواجبه كما يجب".