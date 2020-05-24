آشلي كول: اضطررت لمغادرة أرسنال إلى تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

يصر ​آشلي كول​ على أنه اضطر لمغادرة ​أرسنال​ إلى ​تشيلسي​ في عام 2006.

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وكان الغانرز يتمتعون ببداية متألقة للقرن، ففازوا بكأس الاتحاد الإنكليزي ثلاث مرات و​الدوري الممتاز​ مرتين - بما في ذلك موسم 2003/2004.

ولكن مع ظهور كول كواحد من أفضل شاغلي مركز الظهير الأيسر في أوروبا، كان العديد من لاعبي أرسنال الرئيسيين يقتربون من نهاية حياتهم المهنية أو تم بيعهم إلى أندية منافسة.

وتحدث كول عن انتقاله من أرسنال إلى تشيلسي فقال: "من الواضح أنهم عندما بدأوا المغادرة، شعرت بوجود ثقوب في خطوط النادي ما كانت عليه من قبل، بالاضافة الى متطلبات التدريب. شعرت أن الامور تنهار قليلاً أو أن هناك فجوات مفقودة لم يتم سدها. لذا فإن هذا الانتقال كان ضروريا مع الرغبة في الفوز - لقد ذهبت إلى تشيلسي وكان لي ذلك".